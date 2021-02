Cambia ancora la programmazione di Rai 1 il 5 febbraio 2021: cosa vedremo e cosa no (Di venerdì 5 febbraio 2021) La politica prima di tutto, a quanto pare, nonostante gli ascolti siano disastrosi, la Rai sceglie di dare spazio a una nuova edizione speciale del TG1 con Francesco Giorgino anche oggi, 5 febbraio 2021, nel giorno delle consultazioni. Cambia quindi nuovamente la programmazione della rete ammiraglia, e ci viene da dire, a discapito di Alberto Matano. Il conduttore de La vita in diretta che, al pari dei suoi colleghi, avrebbe potuto gestire senza nessuna difficoltà gli spazi dedicati alla politica nel suo programma, con delle finestre aperte sulle consultazioni, viene invece, ancora una volta, mandato in panchina. Questi continui Cambiamenti di programmazione sulla rete, stanno tra l’altro provocando una emorragia di ascolti per La vita in diretta che negli ultimi ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 5 febbraio 2021) La politica prima di tutto, a quanto pare, nonostante gli ascolti siano disastrosi, la Rai sceglie di dare spazio a una nuova edizione speciale del TG1 con Francesco Giorgino anche oggi, 5, nel giorno delle consultazioni.quindi nuovamente ladella rete ammiraglia, e ci viene da dire, a discapito di Alberto Matano. Il conduttore de La vita in diretta che, al pari dei suoi colleghi, avrebbe potuto gestire senza nessuna difficoltà gli spazi dedicati alla politica nel suo programma, con delle finestre aperte sulle consultazioni, viene invece,una volta, mandato in panchina. Questi continuimenti disulla rete, stanno tra l’altro provocando una emorragia di ascolti per La vita in diretta che negli ultimi ...

