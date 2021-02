Stefano Bettarini | fuori di sé | sgancia una bomba Alfonso Signorini | “Mi ha …”

(Di giovedì 4 febbraio 2021)non si ferma, è un fiume in piena controe tutta la produzione de Il grande fratello vip, perchè, secondo lui hanno usato con lui un atteggiamento durissimo che con altri non hanno usato e continuano a non usare., squalificato dal grande fratello dopo pochissimo dalla sua entrata, non ha preso bene questa decisione perché ha contestato, da subito, di aver bestemmiato ma, secondo lui ha solo usato un intercalare toscano che, con una bestemmia, non ha nulla a che vedere.unasu: “Mi ha illuso”non perde neppure un’occasione ...

trash_italiano : Walter Zenga totally Stefano Bettarini e Salvo Veneziano vibes. #GFVIP - POPCORNTVit : Stefano Bettarini massacra Alfonso Signorini: 'Hai riempito pagine e pagine di una TV orrenda' - LadyNews_ : #StefanoBettarini tuona contro #AlfonsoSignorini: 'Abilissimo a pescare nel torbido per accaparrare consensi'… - nagia59 : RT @trash_italiano: Walter Zenga totally Stefano Bettarini e Salvo Veneziano vibes. #GFVIP - Novella_2000 : La rivolta degli squalificati, furiosi per la mancata squalifica di Alda D’Eusanio #gfvip -

Ora " via Instagram " ha così risposto a chi le ha chiesto se parteciperebbe di nuovo al GF Vip (come successo nel corso degli anni a Valeria Marini,, Giulia Salemi e Cristiano ...Un post che ha fatto in pochissime ore il giro del web, quella dedica di indignazione da parte dell'ex calciatore, destinata al conduttore dell'attuale ' Grande Fratello Vip ', Alfonso Signorini . Una lettera che sembra oltremodo sentita, ricolma di rimproveri nei confronti del conduttore, per ...Stefano Bettarini non si ferma, è un fiume in piena contro Alfonso Signorini e tutta la produzione de Il grande fratello vip, perchè, secondo lui hanno usato con lui un atteggiamento durissimo che con ...GF Vip, Stefano Bettarini tuona ancora contro Alfonso Signorini: "Mi ha anche illuso" Stefano Bettarini continua a criticare la quinta edizione del Grande ...