Spese pazze in Regione Lazio, assolti 13 ex consiglieri del Pd accusati di peculato, abuso d’ufficio e truffa (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tutti assolti. Si è concluso così il processo sulla gestione dei fondi destinati ai gruppi consiliari in Regione Lazio tra il 2010 e il 2013. Tra gli imputati c’erano 13 ex consiglieri del Pd, a partire dall’ex capogruppo ed attuale sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, l’attuale senatore dem Bruno Astorre, Enzo Foschi, Marco Di Stefano e Claudio Moscardelli. Tutti accusati a vario titolo di peculato, abuso d’ufficio e truffa. Una vicenda che l’ottava sezione collegiale di Roma ha riscritto, facendo cadere le accuse “perché il fatto non sussiste“. Già ieri il senatore Astorre aveva fatto sapere che il processo è arrivato a conclusione. “Una sentenza che arriva dopo quasi otto anni tra indagini e processo, e che dimostra pienamente la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tutti. Si è concluso così il processo sulla gestione dei fondi destinati ai gruppi consiliari intra il 2010 e il 2013. Tra gli imputati c’erano 13 exdel Pd, a partire dall’ex capogruppo ed attuale sindaco di Fiumicino, Esterino Montino, l’attuale senatore dem Bruno Astorre, Enzo Foschi, Marco Di Stefano e Claudio Moscardelli. Tuttia vario titolo di. Una vicenda che l’ottava sezione collegiale di Roma ha riscritto, facendo cadere le accuse “perché il fatto non sussiste“. Già ieri il senatore Astorre aveva fatto sapere che il processo è arrivato a conclusione. “Una sentenza che arriva dopo quasi otto anni tra indagini e processo, e che dimostra pienamente la ...

Noovyis : (Spese pazze in Regione Lazio, assolti 13 ex consiglieri del Pd accusati di peculato, abuso d’ufficio e truffa) Pl… - tusciaweb : Spese pazze in regione, assolti tredici ex consiglieri Pd del Lazio Roma - Spese pazze in regione, tutti assolti.… - romatoday : Inchiesta 'spese pazze' in consiglio regionale, assolti Montino e altri 12 del Pd - divorex82 : RT @SardegnaG: “No ai 6 milioni di euro per lo staff di #Solinas”: la rivolta sul web raccoglie 2500 firme in 24 ore sulla piattaforma http… - theoretro : Alla regione sarda tornano le spese pazze per le assunzioni - ® -

Ultime Notizie dalla rete : Spese pazze Oroscopo del 4 febbraio 2021: previsioni segno per segno

Investimenti soggetti agli alti e bassi, le spese pazze invece sono farina del vostro sacco.

La badante arraffa il bancomat dell'anziana: spese pazze per anni

Per un paio d'anni avrebbe utilizzato, all'insaputa della proprietaria, il suo bancomat, con il quale avrebbe effettuato prelievi e fatto acquisti, per un danno complessivo di oltre 7 mila euro. Fino ...

Repubblica Futura: Spese pazze San Marino Rtv Spese pazze in regione, assolti tredici ex consiglieri Pd del Lazio

Spese pazze in regione, assolti tredici ex consiglieri Pd del Lazio. Roma - Per l'ottava sezione collegiale il fatto non sussiste - Zingaretti: "La giustizia ha fatto luce sulla vicenda" ...

SPESE PAZZE IN REGIONE, ASSOLTO ANCHE MOSCARDELLI

Il Tribunale di Roma ha assolto 13 ex consiglieri regionali del Pd nel processo sulle cosiddette spese pazze. Tra di loro Moscardelli.

Investimenti soggetti agli alti e bassi, leinvece sono farina del vostro sacco.Per un paio d'anni avrebbe utilizzato, all'insaputa della proprietaria, il suo bancomat, con il quale avrebbe effettuato prelievi e fatto acquisti, per un danno complessivo di oltre 7 mila euro. Fino ...Spese pazze in regione, assolti tredici ex consiglieri Pd del Lazio. Roma - Per l'ottava sezione collegiale il fatto non sussiste - Zingaretti: "La giustizia ha fatto luce sulla vicenda" ...Il Tribunale di Roma ha assolto 13 ex consiglieri regionali del Pd nel processo sulle cosiddette spese pazze. Tra di loro Moscardelli.