Sparco è pronta per la stagione di kart 2021

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 4 febbraio 2021) e del resto l'azienda torinese è da sempre focalizzata nella ricerca e sviluppo di prodotti tecnici per il. La grande novità di quest'anno è la partnership pluriennale con WSK Promotion, che prevede la fornitura di un kit completo di abbigliamento e di accessoria tutto il personale impegnato nei maggiori circuiti italiani (Lonato, Adria, La Conca e Sarno), che ospiteranno i più celebri eventi, tra cui la Champions Cup, Super Master Series, l’Euro Series e la Final Cup, e nel mondo racing, il Campionato Italiano Formula 4 powered by Abarth. Ogni kit sarà composto da una giacca in softshell a manica lunga, gilet smanicato, felpa, camicia, polo, t-shirt, pantalone lungo, scarpe, cappellino, borsone, zainetto. Inoltre, la WSK Station e le hospitality, allestite per ogni evento da WSK, verranno arredate con le celebri ...