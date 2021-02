Salvini: “Draghi dovrà scegliere tra Grillo e la Lega” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Salvini a Draghi: “dovrà scegliere tra Grillo e la Lega” “Siamo disponibili a ragionare con tutti per il bene dell’Italia. Certo, Draghi dovrà scegliere tra Grillo e la Lega”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, affiancato da Giancarlo Giorgetti, lasciando Montecitorio nel giorno di avvio delle consultazioni tra l’ex presidente della Bce e le forze politiche. “Se le richieste di Grillo sono la patrimoniale sui risparmi degli italiani, il nostro è l’esatto contrario, il taglio delle tesse per famiglie e imprese – aggiunge Salvini – A questo questo Draghi dovrà scegliere se per ... Leggi su tpi (Di giovedì 4 febbraio 2021): “trae la” “Siamo disponibili a ragionare con tutti per il bene dell’Italia. Certo,trae la”. Lo dice il leader dellaMatteo, affiancato da Giancarlo Giorgetti, lasciando Montecitorio nel giorno di avvio delle consultazioni tra l’ex presidente della Bce e le forze politiche. “Se le richieste disono la patrimoniale sui risparmi degli italiani, il nostro è l’esatto contrario, il taglio delle tesse per famiglie e imprese – aggiunge– A questo questose per ...

