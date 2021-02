Renzi vuole "Draghi fino 2023" e il "Recovery riscritto da capo" (Di giovedì 4 febbraio 2021) AGI - "Non ho niente da festeggiare. Sono solo felice di vedere una personalità come Draghi pronta a guidare il Paese". Così il leader di Italia Viva, Matteo Renzi in un'intervista a La Repubblica in cui spiega che il Recovery va riscritto integralmente. "Una buona squadra scrive il Recovery in tre giorni. Quello che è importante è evitare di spendere i soldi in micro-mance come quelle di molte misure della Legge di Bilancio e avere una visione strategica chiara". "A chi mi domanda perchè la crisi rispondo semplice: se dobbiamo spendere 200 miliardi di euro preferisco li spenda Draghi che Conte. Poi il governo Draghi lo fa nascere il Parlamento su indicazione di Mattarella, non il sottoscritto. Io faccio il tifo e voto la fiducia". "Siamo gli unici che si sono dimessi ... Leggi su agi (Di giovedì 4 febbraio 2021) AGI - "Non ho niente da festeggiare. Sono solo felice di vedere una personalità comepronta a guidare il Paese". Così il leader di Italia Viva, Matteoin un'intervista a La Repubblica in cui spiega che ilvaintegralmente. "Una buona squadra scrive ilin tre giorni. Quello che è importante è evitare di spendere i soldi in micro-mance come quelle di molte misure della Legge di Bilancio e avere una visione strategica chiara". "A chi mi domanda perchè la crisi rispondo semplice: se dobbiamo spendere 200 miliardi di euro preferisco li spendache Conte. Poi il governolo fa nascere il Parlamento su indicazione di Mattarella, non il sottoscritto. Io faccio il tifo e voto la fiducia". "Siamo gli unici che si sono dimessi ...

La7tv : #dimartedi Luca #Telese: '#Renzi è una specie di serial killer che con tre ergastoli può fare quello che vuole. Da… - fattoquotidiano : #ULTIMORA Renzi rovescia il tavolo del programma e parla già di 'ex maggioranza' [LEGGI] - lucatelese : L’obiettivo finale di Renzi è scalare il Pd: ecco perché. - Maurizio2LaVen2 : È possibile se qualche venduto passa a renzi o al partito degli affari e dell'accoglienza sfrenata IL PD ! È il mom… - Ilsognatore13 : RT @FmMosca: Ma scusate, ci siamo liberati di #Conte e già additiamo il #CDX per cose che non ha ancora fatto. - Salvini: parlerà con Dragh… -