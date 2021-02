Migranti soccorsi in mare. La Ocean Viking salva 121 naufraghi partiti dalla Libia (Di giovedì 4 febbraio 2021) La nave di Sos Mediterranée è intervenuta nella zona libica. Due pescherecci con 300 persone a bordo sono sbarcati intanto a Lampedusa Leggi su repubblica (Di giovedì 4 febbraio 2021) La nave di Sos Mediterranée è intervenuta nella zona libica. Due pescherecci con 300 persone a bordo sono sbarcati intanto a Lampedusa

Ultime Notizie dalla rete : Migranti soccorsi Migranti, 110 al largo della Libia su un gommone. Alarm Phone: "Devono essere soccorsi"

Lampedusa, 90 migranti a mare È delle scorse ore, invece, la segnalazione di un'altra barca con 90 persone, ora vicina a Lampedusa: tra loro donne e bimbi. Alarm Phone, che nella notte aveva raccolto ...

La nave che illumina il mare

Tre soccorsi in quarantotto ore. Quattro barche. 374 persone, si annuncia. I numeri non dicono nulla. Una singola storia è una vittoria. Questa è una mareggiata. Quali vite? Quali storie? Quali ...

Migranti soccorsi in mare. La Ocean Viking salva 121 naufraghi partiti dalla Libia La Repubblica "Sono alla deriva, intervenga Malta". Ma i migranti vanno verso l'Italia

Sono 90 i migranti a bordo di un barcone che dopo il mancato intervento maltese adesso puntano su Lampedusa. In 110 invece sono segnalati in navigazione su un altro mezzo partito dalla Libia Con il mi ...

Migranti, il diario di Soufi dalla Bosnia: “Si muore nella neve”

Attraverso i social, Soufi condivide le storie dei profughi, respinti alle frontiere, derubati o picchiati da gruppi criminali e che nei campi vivono in condizioni al limite della sopravvivenza.

