Mercato auto Europa - Nel 2020 giù benzina e diesel, elettriche e ibride in forte crescita (Di giovedì 4 febbraio 2021) Gli incentivi varati da molti Stati europei per i modelli elettrificati hanno funzionato: lo dicono i numeri e lo conferma l'Acea, che ha pubblicato i dati delle immatricolazioni 2020 suddivise per alimentazione. I bonus hanno portato a una netta crescita delle motorizzazioni green, arrivando, nel quarto trimestre, a far vendere un'auto ricaricabile ogni sei. Parliamo di quasi mezzo milione di elettriche e ibride plug-in registrate negli ultimi dodici mesi: numeri importanti, anche se relativamente contenuti per un Mercato da oltre 15 milioni di veicoli. La crescita è ancor più evidente nel Mercato italiano: solo nell'ultimo trimestre, infatti, sono state immatricolate tante ibride plug-in ed elettriche quante quelle ...

