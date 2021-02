Governo: Faraone, 'occasione Draghi irripetibile, partiti siano responsabili' (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "'Nonostante sia la generazione meglio istruita di sempre, i giovani stanno pagando un prezzo troppo alto per la crisi. Per evitare di creare una 'generazione perduta'dobbiamo agire in fretta (...) Privare un giovane del proprio futuro è una delle forme più gravi di diseguaglianza'. Rileggendo oggi le parole pronunciate ad agosto, durante il meeting di Rimini, dal Presidente incaricato Mario Draghi, si ricava la reale percezione della statura, della lungimiranza, dello spessore di questa straordinaria figura". Lo scrive il capogruppo Iv al Senato, Davide Faraone, su Fb. "Oltre la sua storia, oltre il suo curriculum, la verità è che ci troviamo al cospetto di un uomo che per levatura, carisma e cultura appartiene alla categoria dei giganti della Repubblica. Dopo aver ricevuto l'incarico dall'altro 'gigante' contemporaneo, ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 febbraio 2021) Roma, 4 feb. (Adnkronos) - "'Nonostante sia la generazione meglio istruita di sempre, i giovani stanno pagando un prezzo troppo alto per la crisi. Per evitare di creare una 'generazione perduta'dobbiamo agire in fretta (...) Privare un giovane del proprio futuro è una delle forme più gravi di diseguaglianza'. Rileggendo oggi le parole pronunciate ad agosto, durante il meeting di Rimini, dal Presidente incaricato Mario, si ricava la reale percezione della statura, della lungimiranza, dello spessore di questa straordinaria figura". Lo scrive il capogruppo Iv al Senato, Davide, su Fb. "Oltre la sua storia, oltre il suo curriculum, la verità è che ci troviamo al cospetto di un uomo che per levatura, carisma e cultura appartiene alla categoria dei giganti della Repubblica. Dopo aver ricevuto l'incarico dall'altro 'gigante' contemporaneo, ...

