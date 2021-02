Draghi, oggi al via le consultazioni. Di Maio frena: “No a governi tecnici” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPartiranno oggi le consultazioni del presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi per la formazione del nuovo governo. L’ex presidente della Bce, dopo aver accettato con riserva l’incarico conferitogli dal Presidente Mattarella, ascolterà le forze politiche per capire se ci sono le condizioni per dar vita a un nuovo esecutivo. I margini, comunque, appaiono tutt’altro che ampi ed è l’incertezza a farla da padrona nel quadro politico. Se il Partito Democratico sembra compatto nell’appoggio a un eventuale governo Draghi, tanto che per Zingaretti, “Draghi può portare l’Italia fuori dall’incertezza”, la partita più spinosa si gioca nel Movimento Cinque Stelle. Di Maio ha ribadito il ‘no’ a ogni forma di governo tecnico, e non ha escluso ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoPartirannoledel presidente del Consiglio incaricato Marioper la formazione del nuovo governo. L’ex presidente della Bce, dopo aver accettato con riserva l’incarico conferitogli dal Presidente Mattarella, ascolterà le forze politiche per capire se ci sono le condizioni per dar vita a un nuovo esecutivo. I margini, comunque, appaiono tutt’altro che ampi ed è l’incertezza a farla da padrona nel quadro politico. Se il Partito Democratico sembra compatto nell’appo a un eventuale governo, tanto che per Zingaretti, “può portare l’Italia fuori dall’incertezza”, la partita più spinosa si gioca nel Movimento Cinque Stelle. Diha ribadito il ‘no’ a ogni forma di governo tecnico, e non ha escluso ...

