Covid, allarme Gimbe: "Casi in salita in 9 Regioni". Quali sono (Di giovedì 4 febbraio 2021) Alfie Borromeo La Fondazione Gimbe ha reso pubblico il suo ultimo monitoraggio sull'andamento della pandemia di coronavirus in Italia, che fa riferimento al periodo compreso tra il 27 gennaio 2021 e il 2 febbraio 2021. Dal report emerge che, nel periodo preso in esame, si arresta la discesa dei nuovi Casi di Covid-19. Nel monitoraggio si precisa che "in 9 Regioni risale l'incremento dei nuovi Casi e in 5 si registra un aumento degli attualmente positivi per 100mila abitanti". Per quanto riguarda l'incremento dei nuovi Casi Covid, nello specifico, si tratta di Abruzzo (5,1%), Campania (3,9%), Liguria (2,8%), Molise (6,1%), Piemonte (2,5%), Provincia Autonoma Bolzano (10,1%), Provincia Autonoma Trento (5,1%), Toscana (2,7%) e Umbria (6,0%). Il trend è invece ...

