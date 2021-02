Andrea Agnelli vuole la Ferrari, ma Elkann prende tempo e fa arrabbiare il cugino (Di giovedì 4 febbraio 2021) Ferrari ha chiuso il 2020 con un utile netto in calo del 13%, a 609 milioni, ma con risultati superiori rispetto alle guidance fornite dal gruppo, scrive il Sole 24 Ore. Mentre proprio la scelta del nuovo Ceo che sostituirà Louis Camilleri rischia di scheggiare il rapporto tra John Elkann e Andrea Agnelli: è noto ormai da tempo che il presidente della Juve ambisce ad occupare quella poltrona, e che il cugino continua a prendere tempo. L’individuazione del nuovo capoazienda – scrive ancora il Sole – sarà accurato per assicurare la scelta migliore: «Impiegheremo il tempo necessario per individuare la figura migliore per guidare questa azienda», ha chiarito Elkann. Dagospia torna su questa sorta di piccola faida ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 4 febbraio 2021)ha chiuso il 2020 con un utile netto in calo del 13%, a 609 milioni, ma con risultati superiori rispetto alle guidance fornite dal gruppo, scrive il Sole 24 Ore. Mentre proprio la scelta del nuovo Ceo che sostituirà Louis Camilleri rischia di scheggiare il rapporto tra John: è noto ormai dache il presidente della Juve ambisce ad occupare quella poltrona, e che ilcontinua are. L’individuazione del nuovo capoazienda – scrive ancora il Sole – sarà accurato per assicurare la scelta migliore: «Impiegheremo ilnecessario per individuare la figura migliore per guidare questa azienda», ha chiarito. Dagospia torna su questa sorta di piccola faida ...

napolista : Andrea #Agnelli vuole la #Ferrari, ma #Elkann prende tempo e fa arrabbiare il cugino Dagospia: Elkann come Ceo a M… - Manuel45753524 : @IlPugilista Occhio ad Andrea Agnelli va... - OrgoglioGobbo1 : @asdomare @JTriplete @SkySport La Juve, finché ci sarà Andrea Agnelli, la vedrà solo in televisione . Non tornerà m… - TheEnigma88 : RT @MasterHeep: @mirkonicolino Non ricordo se avevo letto su Forbes o sul Sole 24 Ore che solo Andrea Agnelli (da solo eh) capitalizza quan… - MasterHeep : @mirkonicolino Non ricordo se avevo letto su Forbes o sul Sole 24 Ore che solo Andrea Agnelli (da solo eh) capitalizza quanto metà Suning. -