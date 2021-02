Traffico Roma del 03-02-2021 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione sulle Grande Raccordo Anulare aumenta ilin carreggiata esterna trapuntine Tuscolana stessa situazione interna tra Cassia e Prenestina spostamenti maggiori In quest’ultima Ora anche su via del Foro Italico verso San Giovanni tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria mentre sulla tangenziale est e trafficato il tratto tra via dei Monti Tiburtini e lo svincolo A24 per chi è diretto a viale Castrense vicino Tomba di Nerone prestare attenzione perché c’è un incidente su via Cassia nei pressi di via Bracciano stesso avvertimento per si trova su via del Circo Massimo all’altezza di via dell’Ara massima di Ercole riaperta da circa un’ora alla panoramica in direzione Piazzale Clodio dopo la chiusura per gli interventi di manutenzione alla rete idricasostenuto su via ...