Roma, si mette in mezzo per difendere una mamma e i suoi bambini: poliziotta presa a schiaffi e pugni

Emergono ulteriori particolari in merito all'aggressione avvenuta ieri al Collatino in Via San Pisino. Un uomo, per cause ancora da capire, ha iniziato a dare in escandescenze infastidendo pesantemente alcuni passanti. Tra questi una mamma e i suoi bambini: proprio per difenderli una poliziotta è finita in ospedale. Ecco cosa è successo. 

Collatino: poliziotta aggredita a schiaffi e pugni

L'agente di Polizia non ci ha pensato due volte ad intervenire. Quando ha visto l'uomo avvicinarsi alla donna che stava passeggiando con i suoi bambini, si è messa in mezzo per evitare che il 43enne potesse aggredire lei o i suoi figli. Ad essere aggredita invece è stata la stessa agente colpita violentemente al volto

