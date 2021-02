Perché Jeff Bezos lascia la guida di Amazon? (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Jeff Bezos non abbandona del tutto Amazon ma solo il posto di guida: mantiene la carica di presidente esecutivo ma lascia il posto di Ceo a Andy Sassy. L’annuncio giunge quando il colosso e-commerce raggiunge i migliori risultati di sempre (aumento negli ultimi tre mesi del 44%). Amazon è stata fondata nel 1994, Bezos ha costruito gradualmente una delle società di commercio elettronico più importanti del secolo, interagisce con il gruppo ristretto di colossi composto da Apple, Facebook e Google. Non collabora molto con Elon Musk, tra i due c’è anzi una gara tra chi è l’uomo manager top e forse una concentrazione su realtà molto simili: SpaceX e Blueorigin. Entrambi, stanno lavorando per poter mandare turisti nello spazio. Perché ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 3 febbraio 2021)non abbandona del tuttoma solo il posto di: mantiene la carica di presidente esecutivo mail posto di Ceo a Andy Sassy. L’annuncio giunge quando il colosso e-commerce raggiunge i migliori risultati di sempre (aumento negli ultimi tre mesi del 44%).è stata fondata nel 1994,ha costruito gradualmente una delle società di commercio elettronico più importanti del secolo, interagisce con il gruppo ristretto di colossi composto da Apple, Facebook e Google. Non collabora molto con Elon Musk, tra i due c’è anzi una gara tra chi è l’uomo manager top e forse una concentrazione su realtà molto simili: SpaceX e Blueorigin. Entrambi, stanno lavorando per poter mandare turisti nello spazio....

