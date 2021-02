Maxi svendita della Rifle in fallimento: jeans, felpe e giubbotti a solo 2 euro (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Si chiude con l’amaro in bocca, con una Maxi svendita low cost, la gloriosa vita di uno storico marchio italiano finito in liquidazione. Uno dei tanti, che il Covid ha seppellito definitivamente. Rifle chiude in bellezza, si fa per dire, facendo indirettamente un bel regalo ai clienti attraverso la vendita fallimentare. Rifle, fine del mito del jeans italiano Scompare così una delle firme storiche del jeans italiano, con la dichiarazione di fallimento del Tribunale di Firenze di ottobre scorso. Nata nel 1958 dai fratelli Giulio e Fiorenzo Fratini, che in North Carolina, nella fabbrica della Cone Mills, scoprirono il tessuto denim, è stata per decenni un’icona della moda italiana. La società, con sede a Barberino di Mugello, in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Si chiude con l’amaro in bocca, con unalow cost, la gloriosa vita di uno storico marchio italiano finito in liquidazione. Uno dei tanti, che il Covid ha seppellito definitivamente.chiude in bellezza, si fa per dire, facendo indirettamente un bel regalo ai clienti attraverso la vendita fallimentare., fine del mito delitaliano Scompare così una delle firme storiche delitaliano, con la dichiarazione didel Tribunale di Firenze di ottobre scorso. Nata nel 1958 dai fratelli Giulio e Fiorenzo Fratini, che in North Carolina, nella fabbricaCone Mills, scoprirono il tessuto denim, è stata per decenni un’iconamoda italiana. La società, con sede a Barberino di Mugello, in ...

paolorm2012 : RT @SofiaMa94711842: Maxi svendita della Rifle in fallimento: jeans, felpe e giubbotti a solo 2 euro – QuiFinanza - SofiaMa94711842 : Maxi svendita della Rifle in fallimento: jeans, felpe e giubbotti a solo 2 euro – QuiFinanza - fortfoschini : Maxi svendita della #Rifle in fallimento: jeans, felpe e giubbotti a solo 2 euro – QuiFinanza - occhio_notizie : Il tribunale di Firenze a ottobre 2020 ha dichiarato il fallimento di #Rifle, storico marchio di #jeans… - qui_finanza : Maxi svendita della Rifle in fallimento: jeans, felpe e giubbotti a solo 2 euro Addio al grande brand del jeans (e… -