Le previsioni meteo di giovedì 4 febbraio

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) – Nuvole sparse al Nord, cielo in prevalenza sereno al Centro. Ampi soleggiamenti al Sud. – Ancora instabile sulle regioni settentrionali, cielo in prevalenza sereno al Centro e al Sud. Nord – Nuvole sparse sulle regioni settentrionali con possibili piovaschi Ancora instabile sulle regioni settentrionali con addensamenti compatti e possibili piovaschi che interesseranno la Liguria e i territori occidentali. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 12 gradi. Centro – Cielo in prevalenza sereno sulle regioni centrali Giornata all’insegna del bel tempo sulle regioni centrali senza fenomeni di rilievo. Addensamenti compatti sulla Toscana ma senza rovesci. Le temperature non faranno registrare variazioni di rilievo con le massime che raggiungeranno i 19 gradi. Sud – Cielo sereno sulle regioni meridionali Bel ...

Dopo giorni di incessanti piogge, le previsioni meteo indicano un miglioramento per le prossime ore. Non sono, infatti, previste nuove precipitazioni per la notte e per le prossime 48 ore. Miglioramento in atto in tutta Italia Si è quest'oggi verificato un evidente miglioramento delle condizioni meteo in Italia grazie al ...