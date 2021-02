Gratuito patrocinio 2021: nuovi limiti reddito e a chi spetta (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il tema del Gratuito patrocinio 2021 è oggetto di importanti novità: infatti, salgono i limiti di reddito per beneficiare dell’assistenza legale gratuita a carico dello Stato. Il Gratuito patrocinio è un concetto essenziale che si collega al diritto di difesa: ne abbiamo parlato ad esempio con riferimento alla compatibilità o meno di esso con la mediazione civile. Qui di seguito vogliamo segnalare quanto emerge dalla lettura del decreto del Ministero della Giustizia del 23 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021, relativo all’adeguamento dei limiti di reddito per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Vediamo più nel dettaglio. Se ti interessa ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il tema delè oggetto di importanti novità: infatti, salgono idiper beneficiare dell’assistenza legale gratuita a carico dello Stato. Ilè un concetto essenziale che si collega al diritto di difesa: ne abbiamo parlato ad esempio con riferimento alla compatibilità o meno di esso con la mediazione civile. Qui di seguito vogliamo segnalare quanto emerge dalla lettura del decreto del Ministero della Giustizia del 23 luglio 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio, relativo all’adeguamento deidiper l’ammissione ala spese dello Stato. Vediamo più nel dettaglio. Se ti interessa ...

