Grande Fratello Vip 5, il Codacons chiede provvedimenti contro Alfonso Signorini: ecco perchè (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il Codacons chiede a Mediaset di prendere severi provvedimenti contro Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip 5, e la chiusura del programma: ecco cosa sta succedendo. Alfonso Signorini è finito nel radar del Codacons dopo l'infelice battuta fatta lunedì sera su Elisabetta Gregoraci durante l'ultima diretta del Grande Fratello VIP: l'associazione dei consumatori chiede a Mediaset di prendere provvedimenti severi contro il conduttore che ha usato una frase sessista contro l'ex moglie di Briatore e di chiudere il reality.

GrandeFratello : Dayane Mello è uscita momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi familiari. #GFVIP - GrandeFratello : La famiglia di Grande Fratello è vicina a Dayane in questo momento di grande dolore. #GFVIP - Giorgiolaporta : #Conte non è più il #PresidenteDelConsiglio, parola di #Mattarella. Addio alle dirette a reti unificate, ai persona… - JaponicaIrai : @assurdistan È nato il gruppo 'Candidati per il Grande Fratello'. - Mariapi80692847 : @GrandeFratello In questa circostanza, il grande fratello doveva prendere una decisione e dare a questa ragazza la… -