Crimi: “il M5S non voterà per esecutivo Draghi”. No all’ipotesi governo tecnico (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dopo Toninelli e Fraccaro, anche il reggente Vito Crimi chiude la porta a Mario Draghi. Se così dovesse essere, il nuovo governo dovrebbe ricevere la fiducia da grandi pezzi di centrodestra e PD Il M5S dice no a un governo Draghi. L’annuncio arriva subito dopo la decisione del Presidente Mattarella di conferire l’incarico a Mario Draghi, oggi alle 12. Per primo Danilo Toninelli, che esordisce su Facebook con “Non veniteci a chiedere di votare Mario Draghi“. Gli fa eco Riccardo Fraccaro, e infine arriva l’indicazione del reggente Vito Crimi, il quale ringrazia il presidente Mattarella per aver concesso l’opportunità di ricomporre la maggioranza, scaricando integralmente su Renzi la responsabilità del fallimento di ricomposizione della maggioranza. Ma ... Leggi su zon (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Dopo Toninelli e Fraccaro, anche il reggente Vitochiude la porta a Mario. Se così dovesse essere, il nuovodovrebbe ricevere la fiducia da grandi pezzi di centrodestra e PD Il M5S dice no a un. L’annuncio arriva subito dopo la decisione del Presidente Mattarella di conferire l’incarico a Mario, oggi alle 12. Per primo Danilo Toninelli, che esordisce su Facebook con “Non veniteci a chiedere di votare Mario“. Gli fa eco Riccardo Fraccaro, e infine arriva l’indicazione del reggente Vito, il quale ringrazia il presidente Mattarella per aver concesso l’opportunità di ricomporre la maggioranza, scaricando integralmente su Renzi la responsabilità del fallimento di ricomposizione della maggioranza. Ma ...

dellorco85 : #Crimi: 'Il M5S non voterà per la nascita di un governo tecnico presieduto da Mario #Draghi.' - lorepregliasco : GOVERNO: CRIMI, 'M5S NON VOTERA' ESECUTIVO TECNICO GUIDATO DA DRAGHI (Adnkronos) - MediasetTgcom24 : Governo, Crimi: 'Il M5s è per un governo politico, non voterà Draghi' #Governo - Pinucci63757977 : Dopo questa dichiarazione, Crimi più che il reggente del M5S è diventato un autoreggente. - 33Tigri : RT @nadurnet: #Crimi dice che non voteranno #Draghi. Ma non erano europeisti? Come fanno gli europeisti a non votare Draghi? Dementi siet… -