Xbox e Microsoft: nuovi eventi su videogiochi, cloud e Windows in arrivo nei prossimi mesi (Di martedì 2 febbraio 2021) A quanto pare qualcosa bolle in pentola in casa Microsoft. Secondo quanto riportato, società è al lavoro per pianificare nuovi eventi che si concentreranno su diverse categorie, tra cui giochi, cloud e Windows. Il primo evento di Microsoft si svolgerà verso la fine di questa settimana, concentrandosi su cosa ci aspetta per il lavoro e per Microsoft 365. La società tuttavia sta pianificando ulteriori eventi simili questa volta dedicata ai giochi e al cloud. Di solito tutto questo veniva discusso in alcuni importanti eventi per Microsoft come Ignite e Build e, anche se questo trend continuerà, l'azienda ha deciso di progettare ulteriori eventi separati in modo da toccare più ... Leggi su eurogamer (Di martedì 2 febbraio 2021) A quanto pare qualcosa bolle in pentola in casa. Secondo quanto riportato, società è al lavoro per pianificareche si concentreranno su diverse categorie, tra cui giochi,. Il primo evento disi svolgerà verso la fine di questa settimana, concentrandosi su cosa ci aspetta per il lavoro e per365. La società tuttavia sta pianificando ulteriorisimili questa volta dedicata ai giochi e al. Di solito tutto questo veniva discusso in alcuni importantipercome Ignite e Build e, anche se questo trend continuerà, l'azienda ha deciso di progettare ulterioriseparati in modo da toccare più ...

MicrosoftRTweet : RT @GameXperienceIT: #Xbox Game Pass: annunciati i primi giochi di Febbraio 2021 per #Xbox e PC - GameXperienceIT : #Xbox Game Pass: annunciati i primi giochi di Febbraio 2021 per #Xbox e PC - MondoXbox : Microsoft conferma: la penuria di Xbox Series X durerà almeno fino a giugno - MicrosoftRTweet : RT @RoachWar89: Quando è il 2 febbraio è Microsoft ancora non annuncia i giochi del Gamepass #XboxGamePassUltimate #xbox #xboxgamepass #mic… - RoachWar89 : Quando è il 2 febbraio è Microsoft ancora non annuncia i giochi del Gamepass #XboxGamePassUltimate #xbox… -