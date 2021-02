Volley | Luca Spirito | “Trento è una macchina | è la squadra più temuta”

(Di martedì 2 febbraio 2021) Nuovo appuntamento con2U, la trasmissione a cura di Sport2U in collaborazione con OA Sport dedicata al mondo della pallavolo. Ospite in puntata, il palleggiatore della NBV Verona,commenta il percorso della suain questa stagione: “C’è da crescere un po’ sotto vari aspetti. Dobbiamo migliorare soprattutto la fase di muro e difesa. Io ora sto bene – aggiunge – una lesione al polpaccio mi ha tenuto fuori dai giochi per due settimane. Adesso arriva il momento caldo della stagione e tutto il lavoro che abbiamo fatto deve essere messo all’opera”. “Sono al mio quinto anno a Verona – commenta il giovane alzatore – sentire di avere fiducia da parte della società sicuramente ha contribuito la mia permanenza in maniera naturale, nonostante ci sia stata la parentesi di un anno a ...

