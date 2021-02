Usa | Biden crea task force per riunire le famiglie di immigrati

(Di martedì 2 febbraio 2021) Joeha intenzione di firmare un ordine esecutivo per istituire unache avrà l'obiettivo dilediseparati al confine con il Messico dall'amministrazione ...

Joe Biden ha intenzione di firmare un ordine esecutivo per istituire una task force che avrà l'obiettivo di riunire le famiglie di immigrati separati al confine con il Messico dall'amministrazione Trump. L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha "minacciato il sistema costituzionale che protegge le libertà fondamentali".