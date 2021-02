Uomini e Donne, "Accanimento inutile": Maria De Filippi fa piangere Gemma Galgani (Di martedì 2 febbraio 2021) Nella Puntata di Uomini e Donne su Canale5, Maria De Filippi volta le spalle a Gemma Galgani dopo le segnalazioni su Maurizio Guerci. Leggi su comingsoon (Di martedì 2 febbraio 2021) Nella Puntata disu Canale5,Devolta le spalle adopo le segnalazioni su Maurizio Guerci.

SusannaCeccardi : Palamara riconosce che «se un magistrato non fa politica conta quasi zero» e «chi non si identifica con le correnti… - LiaQuartapelle : Nel 2020 hanno perso il lavoro 444mila persone 312mila donne 132mila uomini Solo a dicembre sono stati persi 101mi… - lucianonobili : Esattamente un anno fa eravamo tutti insieme e in presenza, alla prima Assemblea Nazionale di @ItaliaViva a Cinecit… - DavideHaxis : @lauraravetto Cara Laura, la questione non è se sono più donne o uomini.. perdere il lavoro o non trovarlo ci accom… - icebegr : casa di cura per uomini e donne felici -