UFFICIALE Il Cagliari annuncia l'arrivo in prestito di Rugani

Daniele Rugani è un nuovo giocatore del Cagliari. Il comunicato del club rossoblu con i dettagli dell'accordo con la Juventus Dopo il comunicato della Juventus arrivato nella serata di ieri, questa mattina il Cagliari ha annunciato ufficialmente l'arrivo di Daniele Rugani. Confermata la formula dell'affare, ovvero un prestito secco sino al termine della stagione con il giocatore che è rientrato dal precedente prestito al Rennes.

Daniele Rugani è un nuovo giocatore del Cagliari. Il comunicato del club rossoblu con i dettagli dell'accordo con la Juventus

L'ufficialità è arrivata prima del gong della fine del calciomercato: Daniele Rugani si è trasferito al Cagliari, in prestito dalla Juve. Questo il comunicato emesso poco ...

