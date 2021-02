(Di martedì 2 febbraio 2021) ROMA - Chi questa mattina stava passeggiando al'Eur non si sarebbe mai aspettato di trovarsi di fronte Francesco. Lo storico capitanoa Roma quest'oggi ha girato uno spot nel ...

sportli26181512 : Totti al laghetto dell'Eur con troupe e telecamere: tifosi impazziti: L'ex capitano della #Roma questa mattina è st… -

Ultime Notizie dalla rete : Totti laghetto

Corriere dello Sport

ROMA - Chi questa mattina stava passeggiando aldell'Eur non si sarebbe mai aspettato di trovarsi di fronte Francesco. Lo storico capitano della Roma quest'oggi ha girato uno spot nel quartiere di Roma Sud, a poche centinaia di metri ...In uno dei video si vede la famigliaattraversare i viale di Villa Borghese a bordo di un ...divertente si è presentata nel momento in cui la coppia ha deciso di farsi un giro sulper ...