Torino, Cairo resiste: la società non sarà ceduta (Di martedì 2 febbraio 2021) Senza offerte all'orizzonte, Urbano Cairo non è intenzionato a vendere il Torino. Gli ultimi aggiornamenti sulla società granata Al momento il Torino non è in vendita. A segnalarlo è MF-Milano Finanza evidenziando che il presidente Urbano Cairo non ha mai ricevuto una vera offerta per la cessione del club. Inoltre l'intenzione del numero una granata è quella di resistere nonostante gli attacchi della tifoseria per via dei pessimi risultati ottenuti in questa prima parte di stagione.

