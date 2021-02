“Ti ammazzo” Tenta di difendere il compagno dalla furia omicida del suo ex geloso Sonia ammazzata in strada | aveva 29 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 2 febbraio 2021) Tragedia oggi in Puglia. Una donna di 29Di Maggio, è stata uccisa nel tardo pomeriggio nel Salento, a Specchia Gallone, frazione di Minervino. L’omicidio sarebbe avvenuto a colpi di coltello lungo via Pascoli. Il corpo della ragazza, originaria di Rimini, è stato trovato perriverso in una pozza di sangue da alcuni passanti. Hanno provato a rianimarla e allertato i soccorsi. Al loro arrivo, però, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. E’ in atto una caccia all’uomo. In particolare, il ricercato sarebbe l’ex fidanzato della giovane, tornato da poco nel Salento, di origini campane. Dalle prime notizie raccolte, l’uomo sulle cui tracce sono ora le forze dell’ordine – in particolare gli agenti di polizia del commissariato di Otranto, i primi ad arrivare sul posto, e i carabinieri dipendenti ...