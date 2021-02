Spostamenti tra regioni: quando saranno possibili. Cosa dice il Dpcm, i dubbi del governo (Di martedì 2 febbraio 2021) Sono due settimane decisive per i 48 milioni di italiani che da lunedì 1 febbraio sono entrati in zona gialla : il 1 5 febbraio infatti scade il termine fissato dal decreto gennaio per il divieto di ... Leggi su quotidiano (Di martedì 2 febbraio 2021) Sono due settimane decisive per i 48 milioni di italiani che da lunedì 1 febbraio sono entrati in zona gialla : il 1 5 febbraio infatti scade il termine fissato dal decreto gennaio per il divieto di ...

Eurosport_IT : Cristiano Ronaldo, non convocato per #JuveSPAL, festeggia Georgina a Courmayeur. Ma gli spostamenti tra regioni ara… - ADM_assdemxmi : RT @qn_giorno: Spostamenti tra regioni, impianti sci e nuovo Dpcm: ecco cosa cambia e quando - Notiziedi_it : L’ordinanza sugli spostamenti tra regioni prima del nuovo Dpcm - BiscottoCaroli1 : @FraaaGG No c'è il blocco degli spostamenti tra regioni (almeno fino a metà mese) - infoitinterno : Spostamenti tra Regioni e ritorno sugli sci: la data -