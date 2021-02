Ribery, sogno Monza grazie a… Boateng (Di martedì 2 febbraio 2021) Il Monza di Adriano Galliano e Silvio Berlusconi non è ancora sazio. Dopo aver messo a segno una serie di colpi di mercato col chiaro intento di essere promossi in Serie A, i dirigenti stanno ancora adoperandosi in ottica futura. In caso di promozione nel massimo campionato, ecco la pazza idea Franck Ribery.Ribery al Monza in caso di "A" grazie a Boatengcaption id="attachment 1024147" align="alignnone" width="773" Ribery (Getty Images)/captionSecondo un'indiscrezioni di mercato di France Football, il Monza potrebbe essere in cima alle preferenze di Ribery nella prossima stagione. In caso di Serie A, i brianzoli potrebbero contare sulla voglia del francese di mettersi in luce con un suo grande amico: Kevin-Prince ... Leggi su itasportpress (Di martedì 2 febbraio 2021) Ildi Adriano Galliano e Silvio Berlusconi non è ancora sazio. Dopo aver messo a segno una serie di colpi di mercato col chiaro intento di essere promossi in Serie A, i dirigenti stanno ancora adoperandosi in ottica futura. In caso di promozione nel massimo campionato, ecco la pazza idea Franckalin caso di "A"caption id="attachment 1024147" align="alignnone" width="773"(Getty Images)/captionSecondo un'indiscrezioni di mercato di France Football, ilpotrebbe essere in cima alle preferenze dinella prossima stagione. In caso di Serie A, i brianzoli potrebbero contare sulla voglia del francese di mettersi in luce con un suo grande amico: Kevin-Prince ...

