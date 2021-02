infoitsport : Raffaella Fico: 'Cristiano Ronaldo? Un galantuomo, ecco perché' - sportli26181512 : Raffaella Fico: 'Cristiano Ronaldo? Un galantuomo, ecco perché': La soubrette napoletana ha ricordato a Tiki Taka l… - zazoomblog : Raffaella Fico torna single addio a Giulio Fratini: «Avevo solo una frequentazione…» - #Raffaella #torna #single… - PasqualeMarro : Raffaella Fico manda in tilt il web. Appare completamente senza veli - susydigennaro : RT @napolimagazine: TIKI TAKA - Raffaella Fico: 'Gattuso? Spero resti' -

Ultime Notizie dalla rete : Raffaella Fico

ROMA -è tornata a parlare di una sua vecchia storia d'amore, quella con Cristiano Ronaldo. Una liaison durata qualche mese e risalente a oltre dieci anni fa, quando il calciatore giocava ...Ancora ventiquattro ore e l'esploratoredovrà salire al Colle per riferire al Capo dello Stato ... Un'altra spezzina che potrebbe fare il salto èPaita , deputata ex Pd oggi Italia Viva, ...La soubrette napoletana ha ricordato a Tiki Taka la sua relazione con il campione della Juventus, oggi felicemente fidanzato con la Rodriguez ...La soubrette napoletana ha ricordato a Tiki Taka la sua relazione con il campione della Juventus: i due si sono amati per ben undici mesi ...