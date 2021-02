Rachel Weisz non approva un James Bond donna (Di martedì 2 febbraio 2021) È Rachel Weisz ad esporsi questa volta su una delle questioni più scottanti del momento. L’attrice Premio Oscar, felice compagna di Daniel Craig da anni, non ci sta. Per lei il prossimo James Bond non dovrebbe essere donna. Ricordiamo che l’abbandono di Craig significa affidare il tesserino dell’agente 007 a un nuovo interprete, e che tra i tanti nomi che sono stati fatti, l’ultimo proposto è quello di Cillian Murphy. Tuttavia, il ruolo di Lashana Lynch in No Time to Die (l’uscita è stata ancora posticipata), aveva fatto sospettare, e sperare, che finalmente l’agente più famoso del cinema avrebbe vestito abiti femminili (si fa per dire). Ebbene, com’era prevedibile, molti sono stati i fan ad opporsi. Tra i detrattori adesso arriva proprio la moglie dell’ultimo James ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 2 febbraio 2021) Èad esporsi questa volta su una delle questioni più scottanti del momento. L’attrice Premio Oscar, felice compagna di Daniel Craig da anni, non ci sta. Per lei il prossimonon dovrebbe essere. Ricordiamo che l’abbandono di Craig significa affidare il tesserino dell’agente 007 a un nuovo interprete, e che tra i tanti nomi che sono stati fatti, l’ultimo proposto è quello di Cillian Murphy. Tuttavia, il ruolo di Lashana Lynch in No Time to Die (l’uscita è stata ancora posticipata), aveva fatto sospettare, e sperare, che finalmente l’agente più famoso del cinema avrebbe vestito abiti femminili (si fa per dire). Ebbene, com’era prevedibile, molti sono stati i fan ad opporsi. Tra i detrattori adesso arriva proprio la moglie dell’ultimo...

