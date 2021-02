Problemi d’insonnia? ecco le cinque 5 regole del “buon riposo” (Di martedì 2 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Da recenti studi è emerso che nel mondo una persona su quattro soffrirebbe di disturbi del sonno più o meno gravi. In particolare, il tipo di insonnia che tenderebbe più a cronicizzarsi (come è emerso nel 70% dei casi) è quella che si manifesta con frequenti risvegli nel corso della notte. Le 5 regole del “buon riposo” Usare sempre delle tende oscuranti o chiudere del tutto le tapparelle. Se ci si sveglia durante la notte per andare in bagno, usare le luci soffuse. L’esposizione eccessiva alla luce durante l’addormentamento interferisce con il metabolismo della melatonina, neurotrasmettitore fondamentale per regolare il sonno. Se ci si sveglia durante la notte, è meglio alzarsi dal letto: rimanerci e continuare a rigirarsi da una parte e dall’altra non serve, è preferibile fare qualcosa di tranquillo ... Leggi su improntaunika (Di martedì 2 febbraio 2021) Alessandro Nunziati Da recenti studi è emerso che nel mondo una persona su quattro soffrirebbe di disturbi del sonno più o meno gravi. In particolare, il tipo di insonnia che tenderebbe più a cronicizzarsi (come è emerso nel 70% dei casi) è quella che si manifesta con frequenti risvegli nel corso della notte. Le 5del “” Usare sempre delle tende oscuranti o chiudere del tutto le tapparelle. Se ci si sveglia durante la notte per andare in bagno, usare le luci soffuse. L’esposizione eccessiva alla luce durante l’addormentamento interferisce con il metabolismo della melatonina, neurotrasmettitore fondamentale per regolare il sonno. Se ci si sveglia durante la notte, è meglio alzarsi dal letto: rimanerci e continuare a rigirarsi da una parte e dall’altra non serve, è preferibile fare qualcosa di tranquillo ...

