Ponte Morandi: «Un milione di euro? La morte di mio figlio non ha prezzo» (Di martedì 2 febbraio 2021) Il 14 agosto 2018 Giovanni attraversava il Ponte Morandi in auto con gli amici per andare in vacanza. Ma per tutti loro è stato l’ultimo viaggio. Leggi su vanityfair (Di martedì 2 febbraio 2021) Il 14 agosto 2018 Giovanni attraversava il Ponte Morandi in auto con gli amici per andare in vacanza. Ma per tutti loro è stato l’ultimo viaggio.

