"No, Alfonso". Pierpaolo Pretelli si dichiara a Giulia Salemi e… colpo di scena. La reazione Elisabetta Gregoraci in studio (Di martedì 2 febbraio 2021) Una puntata densa di colpi di scena quella di ieri lunedì 1 febbraio al Grande Fratello Vip. Tempo rivelazioni e di segreti svelati, con la finale che si avvicina a grandi passi. I favoriti restano sempre gli stessi: Tommaso Zorzi, Dayane Mello e Maria Teresa Ruta mentre sembra essere tagliato definitivamente fuori Pierpaolo Pretelli. L'ex velino, del resto, sembra dare poca importanza al successo finale. Nella sua mente c'è posto solo per la bellissima Giulia Salemi la storia con la quale, tra alti e bassi, sta proseguendo bene. Anzi, le possibilità di vederli insieme anche fuori dal programma sono concrete. Così come lo è quella di imitare altre coppie uscite dal reality. Il pensiero va subito a Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser con lei che, proprio dentro la casa, prese la decisione di lasciare il ...

