Napoli, lo sfogo Twitter di De Laurentiis: “Non capisco il perchè di tutte queste fake news” (Di martedì 2 febbraio 2021) Forse qualcuno spera che metta alla porta tutti A poco più di 24 ore dalla semifinale d'andata di Coppa Italia tra Napoli e Atalanta, a tenere banco, in casa partenopea, ci sono situazioni che vanno oltre l'aspetto strettamente legato all'assetto tattico sul terreno di gioco.Il presidente degli azzurri, Aurelio De Laurentiis, sul proprio profilo Twitter, ha voluto smentire in maniera categorica le insistenti voci circa una rottura col direttore sportivo, Cristiano Giuntoli. Il numero uno azzurro, tramite il canale social, fa chiarezza sui "rumors" legati alla presunta volontà di rivoluzionare l'area tecnica in estate.Non capisco perché un giornale autorevole come Repubblica scriva delle fake news. È vero che ormai vanno di moda e ne abusano un po’ tutti, forse per fare sensazione. Non ... Leggi su mediagol (Di martedì 2 febbraio 2021) Forse qualcuno spera che metta alla porta tutti A poco più di 24 ore dalla semifinale d'andata di Coppa Italia trae Atalanta, a tenere banco, in casa partenopea, ci sono situazioni che vanno oltre l'aspetto strettamente legato all'assetto tattico sul terreno di gioco.Il presidente degli azzurri, Aurelio De, sul proprio profilo, ha voluto smentire in maniera categorica le insistenti voci circa una rottura col direttore sportivo, Cristiano Giuntoli. Il numero uno azzurro, tramite il canale social, fa chiarezza sui "rumors" legati alla presunta volontà di rivoluzionare l'area tecnica in estate.Nonperché un giornale autorevole come Repubblica scriva delle. È vero che ormai vanno di moda e ne abusano un po’ tutti, forse per fare sensazione. Non ...

