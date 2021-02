Napoli, De Laurentiis fa chiarezza: “Non sto mettendo alla porta Giuntoli. Forse sperate…” (Di martedì 2 febbraio 2021) Il presidente del Napoli Aurelio de Laurentiis ha voluto fare chiarezza sulle voci circolate negli ultimi giorni, ovvero quelle relative ad un possibile allontanamento del ds dei partenopei Cristiano Giuntoli. Ecco il tweet con cui il patron del Napoli tenta di fare chiarezza:"Non capisco perché un giornale autorevole come Repubblica scriva delle fake news. E’ vero che ormai vanno di moda e ne abusano un po’ tutti, Forse per fare sensazione. Non sto mettendo alla porta il Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli. La cosa divertente è che qualcuno, sbagliando, Forse desidera che io metta alla porta un po’ tutti quanti".embedcontent src="twitter" ... Leggi su itasportpress (Di martedì 2 febbraio 2021) Il presidente delAurelio deha voluto faresulle voci circolate negli ultimi giorni, ovvero quelle relative ad un possibile allontanamento del ds dei partenopei Cristiano. Ecco il tweet con cui il patron deltenta di fare:"Non capisco perché un giornale autorevole come Repubblica scriva delle fake news. E’ vero che ormai vanno di moda e ne abusano un po’ tutti,per fare sensazione. Non stoil Direttore Sportivo Cristiano. La cosa divertente è che qualcuno, sbagliando,desidera che io mettaun po’ tutti quanti".embedcontent src="twitter" ...

