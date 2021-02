Le norme sul Covid sono troppo complicate, secondo il Consiglio di Stato (Di martedì 2 febbraio 2021) AGI - Le norme sul Covid, quelle contenute in gran parte nei dpcm, sono troppo complicate, secondo il presidente del Consiglio di Stato Filippo Patroni Griffi. "Non possono sottacersi profili problematici, quali l'incertezza del quadro normativo, eccessivamente frammentato e complicato da capire; e una qualche criticità nella diffusione dei dati e delle informazioni sull'epidemia, sì da renderne difficile la consapevolezza e minarne l'efficacia", ha rilevato Patroni Griffi nella sua relazione per l'anno giudiziario. "Alla politica e all'amministrazione", ha aggiunto, spetta "il dovere di agire nella legalità in un quadro normativo chiaro e ben definito", mentre al giudice quello di "rispondere con tempestività e competenza alla ... Leggi su agi (Di martedì 2 febbraio 2021) AGI - Lesul, quelle contenute in gran parte nei dpcm,il presidente deldiFilippo Patroni Griffi. "Non possottacersi profili problematici, quali l'incertezza del quadro normativo, eccessivamente frammentato e complicato da capire; e una qualche criticità nella diffusione dei dati e delle informazioni sull'epidemia, sì da renderne difficile la consapevolezza e minarne l'efficacia", ha rilevato Patroni Griffi nella sua relazione per l'anno giudiziario. "Alla politica e all'amministrazione", ha aggiunto, spetta "il dovere di agire nella legalità in un quadro normativo chiaro e ben definito", mentre al giudice quello di "rispondere con tempestività e competenza alla ...

Andyphone : RT @Agenzia_Italia: Le norme sul Covid sono troppo complicate, secondo il Consiglio di Stato - Agenzia_Italia : Le norme sul Covid sono troppo complicate, secondo il Consiglio di Stato - HA72978168 : Ma i modenesi sono tutti dementi come quelli del video della pizzeria postato sui quotidiani ..un ammasso di gentag… - Verrckt32985220 : @giacomojackjack @_whereis_ Non per nulla sul posto di lavoro è obbligatoria la mascherina ed in tanti contesti il… - chiriottied : FoodExecutive - Regolamento UE 2021/82 che autorizza l’immissione sul mercato di nuovo alimento… -