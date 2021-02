In rally la galassia Agnelli | CNH in pole nel FTSE MIB

(Di martedì 2 febbraio 2021) (Teleborsa) – Spunti in acquisto a Piazza Affari sui titoli della. Il focus degli investitori è concentrato su Ferrari (+2,61%) nel giorno della pubblicazione dei risultati del quarto trimestre 2020 e dell’intero esercizio. Ma la protagonista degli acquisti è CNH Industrial che si colloca in vetta al principale paniereMIB con una plusvalenza di oltre 3 punti percentuali. A fare da assist al titolo la promozione decisa dagli analisti di Equita che hanno portato la raccomandazione a buy alzando il target price a 14 euro rispetto agli 11,09 delle attuali quotazioni. Corre sul circuito milanese anche Stellantis (+3,24%), il gruppo automobilistico nato dalla fusione tra FCA e PSA, all’indomani delleimmatricolazioni auto in Italia, di gennaio 2021. Alla scia positiva si allinea Exor che balza del 3,05%.

