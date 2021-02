Agenzia_Ansa : Crisi di governo, il tavolo tecnico va a rilento: ancora distanza tra Italia Viva e M5S - VIDEO Passi avanti second… - CorriereCitta : Governo, Marcucci “Ci sono passi avanti” - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: Crisi di governo, il tavolo tecnico va a rilento: ancora distanza tra Italia Viva e M5S - VIDEO Passi avanti secondo Marc… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Crisi di governo, il tavolo tecnico va a rilento: ancora distanza tra Italia Viva e M5S - VIDEO Passi avanti secondo Marc… - fausto_cag : Blocco delle trattative nella formazione del governo. Italia Viva chiede riforma del mercato del lavoro sul modello… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo Marcucci

Bocche cucite dai capigruppo del Pd, Andreae Graziano Delrio. Mentre Crippa risponde 'a ...alla riunione sui temi con gli esponenti dei gruppi che dovrebbero sostenere il futuro, ...... con contatti intensi, si svolge invece la partita per la squadra di. Rumors e totonomi si ... Non nega le distanze e 'il confronto serrato' su tante questioni il capogruppo Pd Andrea..."Abbiamo chiesto al presidente Fico di prorogare fino alle 15 i lavori al tavolo, invece che interrompere alle 13": ha spiegato la capogruppo al Senato per Liberi e Uguali, Loredana De Petris. Al tavo ...The media could not be loaded, either because the server or network failed or because the format is not supported. Ancora distanza tra Italia Viva e M5S. Passi avanti secondo Marcucci (PD), non sono d ...