“Carlotta al GF perché raccomandata da Alessia Marcuzzi”, la conduttrice sbotta sui social (Di martedì 2 febbraio 2021) Carlotta Dell’Isola è stata al Grande Fratello Vip circa 45 giorni e nel corso dell’ultimo mese Sofia Calesso, altro volto lanciato da Temptation Island, si è più volte scagliata contro di lei dandole senza troppi giri dei parole della raccomandata. “Carlotta conosceva Alessia Marcuzzi ancor prima del reality tramite l’ex fidanzato Facchinetti” – ha dichiarato la Calesso fra le pagine di PiùDonna – “Addirittura Carlotta dovrebbe far parte proprio della sua agenzia. Sono contenta per lei se avrà successo, anzi nei suoi confronti nn ho assolutamente nulla. Ma mi da fastidio che ad alcuni vengano date più opportunità per una questione di conoscenze”. E ancora: “Ho dato a Carlotta della raccomandata perché c’è un contratto che non è ancora ... Leggi su biccy (Di martedì 2 febbraio 2021)Dell’Isola è stata al Grande Fratello Vip circa 45 giorni e nel corso dell’ultimo mese Sofia Calesso, altro volto lanciato da Temptation Island, si è più volte scagliata contro di lei dandole senza troppi giri dei parole della. “conoscevaancor prima del reality tramite l’ex fidanzato Facchinetti” – ha dichiarato la Calesso fra le pagine di PiùDonna – “Addiritturadovrebbe far parte proprio della sua agenzia. Sono contenta per lei se avrà successo, anzi nei suoi confronti nn ho assolutamente nulla. Ma mi da fastidio che ad alcuni vengano date più opportunità per una questione di conoscenze”. E ancora: “Ho dato adellac’è un contratto che non è ancora ...

lapinella : Io che raccomando Carlotta? Ma la follia????? Ho conosciuto Carlotta a TI, non l'avevo mai vista prima. Finito tutto…

