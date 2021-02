Atletica | Gianmarco Tamberi salta 2 31 e vince a Banska Bystrica Battuti Zayas e Protsenko

(Di martedì 2 febbraio 2021)ha vinto la tappa del World Indoor Tour andata in scena a(Slovacchia). L’azzurro hato 2.31 metri al primo tentativo e ha così trionfato in questa grande classica del salto in alto, confermando il suo eccellente momento di forma dopo il 2.32 realizzato sabato pomeriggio nella sua Ancona. Il marchigiano si è reso protagonista di un bella gara al coperto, con un percorso netto fino alla sua trionfale misura (2.20, 2.28, 2.31), riuscendo così a sconfiggere il cubano Luis(2.31 alla terza) e l’ucraino Andriy(2.28 alla prima). Giù dal podio altri big come il tedesco Mateusz Przybylko (2.28), il messicano Edgar Rivera (2.24), il bielorusso Maksim Nedasekau (2.20). Il già Campione del Mondo indoor e Campione d’Europa ha ...

SEMPREFMILAN : RT @atleticaitalia: #atletica VOLA ANCORA GIANMARCO TAMBERI!!! ?? 2,31 alla prima prova a Banska Bystrica, e vince il prestigioso meeting in… - atleticaitalia : #atletica VOLA ANCORA GIANMARCO TAMBERI!!! ?? 2,31 alla prima prova a Banska Bystrica, e vince il prestigioso meetin… - gg67gg : RT @atleticaitalia: #atletica ?? Elena Vallortigara 1,93 a #BanskaBystrica! L'azzurra dell'alto è quarta in Slovacchia e dà l'assalto senza… - atleticaitalia : #atletica ?? Elena Vallortigara 1,93 a #BanskaBystrica! L'azzurra dell'alto è quarta in Slovacchia e dà l'assalto se… - zazoomblog : Atletica Gianmarco Tamberi: “Devo sistemare gli errori e mettere a punto il salto” - #Atletica #Gianmarco #Tamberi… -

Ultime Notizie dalla rete : Atletica Gianmarco

Tamberi, secondo atto. Il campione europeo indoor del salto in alto torna subito in pedana, dopo il 2,32 di Ancona che attualmente vale la migliore prestazione mondiale del 2021. Domani, ...Tamberi la usa tutte le mattine: con un gessetto bianco aggiorna il countdown che porta al via dell'Olimpiade di Tokyo. La (nuova) cerimonia di apertura, dopo il posticipo di un anno causa ...Gianmarco Tamberi ha vinto la tappa del World Indoor Tour andata in scena a Banska Bystrica (Slovacchia). L'azzurro ha saltato 2.31 metri al primo tentativo e ha così trionfato in questa grande classi ...Il bis che voleva. La conferma che aspettava. Gianmarco Tamberi vince il prestigioso meeting di Banska Bystrica, cattedrale del salto in alto in Slovacchia, superando la misura di 2,31 al primo tentat ...