Uomini e Donne 1 febbraio | le anticipazioni del Trono Over e del Trono Classico

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Inizia una nuova settimana die, come anticipato dal Vicolo delle News, la prima protagonista dovrebbe essere, come spesso accade, Gemma Galgani. La dama torinese la settimana scorsa aveva anticipato che avrebbe portato alla luce una conoscenza che Maurizio sta coltivando fuori dalla trasmissione. Così la donna in studio prà a smascherare il cavaliere, senza però riuscirci. Si aprirà infatti un dibattito che porterà ad un nulla di fatto. Gemma non svelerà infatti il nome della presunta donna con la quale Maurizio sta intrattenendo una relazione lontano dagli studi del dating show di Canale 5. Altra dama, altra discussione. Questa volta sotto i riflettori finirà Aurora, che dopo aver troncato la conoscenza con il cavaliere sceso per lei la settimana scorsa, avrà un pesate diverbio con Giancarlo. Il quale la accuserà ...