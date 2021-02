Tony Bennett ha l’Alzheimer | «La vita è un dono anche così»

(Di lunedì 1 febbraio 2021) La diagnosi, Tony Bennett l’ha ricevuta nel 2016. Ma, nei cinque anni intercorsi da allora, il novantaquattrenne non ha voluto rivelare alcunché. La famiglia del cantante, tra i più famosi al mondo, ha deciso di rendere nota la condizione medica solo ora in un articolo pubblicato da Aarp, un’associazione americana no-profit che si occupa degli anziani. «La vita è un dono, anche con l’Alzheimer», si legge sul suo profilo Twitter, dove il musicista jazz ringrazia la moglie, Susan Crow, di quarant’anni più giovane, per il supporto. https://twitter.com/itstonybennett/status/1356232201810157568

simbaissad : può non piacervi il jazz e ci sta, ma resta il fatto che Tony Bennett sia uno dei più grandi artisti di sempre ed è… - simbaissad : i fan di Gaga che 'k skifo un altro album jazz kon Tony Bennett noi vogliamo kromatika e il pop' ?????????? - salvoohudsonn : @katycatMat tony bennett così - StraNotizie : Tony Bennett e Lady Gaga pubblicano un nuovo album, lui confessa: “Ho l’Alzheimer” - zazoomblog : Tony Bennett e Lady Gaga pubblicano un nuovo album lui confessa: “Ho l’Alzheimer” - #Bennett #pubblicano #nuovo… -

Ultime Notizie dalla rete : Tony Bennett

Corriere della Sera

Nuovo album in arrivo per Gaga e. A quasi un anno da Chromatica , in primavera uscirà un nuovo album di Lady Gaga .ha rivelato che presto avremo il seguito di Cheek to Cheek , l'album jazz del duo pubblicato nel 2014. I pezzi di questo nuovo disco sono stati registrati tra il 2018 e il 2020, ma il suo ...Il grande crooner americanoha rivelato di essere affetto dal morbo di Alzheimer , una diagnosi di cui è a conoscenza dal 2016, ma che non aveva mai divulgato. A diffondere la notizia è stato lo stesso cantante, 94 ...Oggi «alterna momenti sempre più rari di lucidità», racconta in un articolo la famiglia. Ma continua a dedicarsi alla musica La diagnosi, Tony Bennett l’ha ricevuta nel 2016. Ma, nei cinque anni ...Tony Bennett ha rivelato di soffrire di una malattia degenerativa diagnosticatagli nel 2016. Su Facebook, ha ringraziato la sua famiglia per il sostegno.