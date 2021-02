Terra dei Fuochi | 80 roghi a gennaio | nelle stesso mese del 2020 furono quattro volte di più

(Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – Neldiappena trascorso sono diminuiti idi rifiutiprovince di Caserta e Napoli rispetto alleperiodo del: un anno fa erano stati 302 (238 in provincia di Napoli e 64 in quella di Caserta), mentre dal primo al trentunoscorsi sono stati 81, dei quali 80 in provincia di Napoli e uno solo in provincia di Caserta. I dati sono forniti dall’Incaricato per il contrasto deidei rifiuti nella regione Campania, e rappresentano il frutto “delle attività di vigilanza e controllo programmateriunioni tecniche del 29 dicembre e del 13”; si tratta di attività poste in essere ogni settimana dalle forze dell’ordine in modo congiunto, ...

