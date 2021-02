Spider-Man ritorna ad Avellino: Comicon rende omaggio a “Cammo” fino al 24 aprile (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiComicon Extra riparte. Dopo la chiusura di novembre dovuta all’emergenza sanitaria, la mostra “Giuseppe Camuncoli, da Spider-Man a Star Wars” apre nuovamente al pubblico prolungando la durata dell’esposizione fino al 24 aprile, negli spazi del Museo Irpino Carcere Borbonico di Avellino. Comicon rende omaggio al fumettista Giuseppe “Cammo” Camuncoli. Una carriera, quella dell’autore emiliano nato artisticamente con l’etichetta Innocent Victim e poi catapultato sui palcoscenici statunitensi, ormai da anni protagonista di alcune delle serie più importanti del fumetto americano. Camuncoli è stato fra i primissimi italiani (dopo Caselli e Castellini) a firmare, nel 2002, una storia di Spider-Man ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiExtra riparte. Dopo la chiusura di novembre dovuta all’emergenza sanitaria, la mostra “Giuseppe Camuncoli, da-Man a Star Wars” apre nuovamente al pubblico prolungando la durata dell’esposizioneal 24, negli spazi del Museo Irpino Carcere Borbonico dial fumettista Giuseppe “” Camuncoli. Una carriera, quella dell’autore emiliano nato artisticamente con l’etichetta Innocent Victim e poi catapultato sui palcoscenici statunitensi, ormai da anni protagonista di alcune delle serie più importanti del fumetto americano. Camuncoli è stato fra i primissimi italiani (dopo Caselli e Castellini) a firmare, nel 2002, una storia di-Man ...

bassairpinia : GIUSEPPE CAMUNCOLI, DA SPIDER-MAN A STAR WARS La proroga fino al 24 aprile 2021! - - Sadidefariniv : @mmorphine_ Spider man il famoso bacio al contrario tra Tobey Maguire e Kirsten Dunst...riconosco che ne ho scelto uno difficile...?? - GianlucaOdinson : Spider-Man 3, Tom Holland entusiasta di una giornata particolare sul set - GianlucaOdinson : E se Spider-Man 3 non fosse l’unico film sull’Uomo Ragno in arrivo nel MCU? L’incredibile rumor - Kiarachanel88 : RT @BestMovieItalia: E se Spider-Man 3 non fosse l’unico film sull’Uomo Ragno in arrivo nel MCU? L’incredibile rumor - -