Serie C-Girone C | Palermo-Ternana | arbitra Paride Tremolada di Monza

Sarà Paride Tremolada di Monza l'arbitro di Palermo-Ternana.La gara, valida per la ventiduesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, è in programma mercoledì 3 febbraio alle ore 15 allo Stadio "Renzo Barbera". Il fischietto brianzolo sarà coadiuvato dagli assistenti Alberto Zampese di Bassano del Grappa e Andrea Torresan di Bassano del Grappa. Quarto ufficiale, Alberto Ruben Arena di Torre del Greco.

Ultime Notizie dalla rete : Serie Girone Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina, Briantea84 si aggiudica il derby contro Bergamo

Seconda giornata di Serie A Fipic (Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina), girone B. La Briantea84 vince il derby per 66 - 35 contro Special Bergamo Sport Montello, andato in scena al Palameda sabato 30 ...

I cecchini? All'Inter: un gol ogni 6 tiri in porta. Ahi ahi Parma, ne servono il doppio

... raccogliendo i dati di 31 campionati europei dall'inizio della stagione fino allo scorso 25 gennaio, che per la Serie A significa fino al termine del girone d'andata. Il dato sulla media dei tiri ...

Risultati e classifica Serie C - Girone C giornata 21 Tuttocampo Serie C - Ecco i risultati della ventunesima giornata

La ventunesima giornata del Girone C di Serie C si è conclusa. La Ternana continua a dimostrarsi inarrestabile, vincendo anche con la Paganese per 3-1. Cade il Bari in quel di Teramo. Sconfitta amara ...

Serie D, alla corte del Campobasso arriva il centrocampista Angelo Persia

Il Campobasso aggiunge un nuovo tassello al proprio centrocampo. Il responsabile dell’area tecnica Luigi Mandragora e il direttore sportivo Stefano De Angelis hanno stretto l’accordo con Angelo Persia ...

