Serie B | Reggina-Salernitana 0-0 | pareggio a reti bianche al Granillo | Djuric sbaglia un rigore La classifica aggiornata

(Di martedì 2 febbraio 2021) Zero a zero, è questo il risultato finale dinel monday night diB andato in scena allo Stadio 'Oreste' di Reggio Calabria: protagonista assoluto del match, grazie alla parata decisiva sul calcio didi, il neo-arrivato Nicolas. Laconquista un punto decisivo per la salvezza, nonostante le numerose occasioni sprecate nel corso del match. La, invece, sale a quota 35 punti in piena zona playoff, ma perde l'occasione di andare solitaria al secondo posto in.Di seguito, la.

Gazzetta_it : #SerieB, #Reggina-#Salernitana 0-0: gli ospiti sbagliano un rigore con #Djuric - spaziocalcio : #SerieB, pareggio senza gol fra #Reggina e #Salernitana nel posticipo #REGSAL #SerieBKT - FrancescTrapani : Abisso è talmente scarso come arbitro che ha fatto danni pure in Reggina-Salernitana di Serie B. Prima ha concesso… - Mediagol : #SerieB, Reggina-Salernitana 0-0: pareggio a reti bianche al Granillo, Djuric sbaglia un rigore. La classifica aggi… - TUTTOB1 : Serie B, Reggina-Salernitana 0-0: al 'Granillo' vince l'equilibrio -

La 20ª giornata diB va in archivio con lo 0 - 0 del Granillo frae Salernitana. Un pari che serve poco a entrambe: i calabresi salgono a quota 19 ma restano nella zona calda della classifica mentre gli ...... COME VEDERE LA PARTITA La diretta tv diSalernitana non sarà trasmessa sui canali della nostra televisione: l'appuntamento con il campionato diB è infatti sulla piattaforma DAZN che, ...Si gioca nel weekend la 20^ giornata del campionato di Serie B. Qui di seguito il programma delle gare e i risultati. CLICCA QUI per vedere la classifica.Lunedì ore 21Reggina-Salernitana 0-0: Già gioc ...Termina con un pareggio il posticipo di Serie B tra Salernitana e Reggina: reti inviolate tra le due squadre. Le migliori chance per i padroni di casa in avvio con Menez e Edera; per i granata una ...