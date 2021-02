Kiwi positivo al tampone: bufera su Non è l’Arena. Lo sdegno degli esperti: «Basta bufale» (video) (Di lunedì 1 febbraio 2021) Una “follia”, una “bufala”, un “fake”, che mai più deve trovare una ribalta. All’indomani del “tampone” fatto a un Kiwi “positivo” dal medico negazionista di Ardea Mariano Amici nel corso della trasmissione di La7 Non è l’Arena, il mondo scientifico si ribella e chiede di smetterla con trovate che “gettano discredito sulla categoria” e aprono al rischio che “qualche sprovveduto” possa crederci. Lo sdegno di Bassetti, presente al “tampone” al Kiwi L’infettivologo Matteo Bassetti, a sua volta ospite della trasmissione, ha parlato della vicenda come del “punto più basso a livello scientifico e televisivo da quando è iniziata la pandemia” e ha definito lo pseudo test “una follia, una fake news che promossa da un medico butta discredito sulla categoria”. “Io mi dissocio ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 1 febbraio 2021) Una “follia”, una “bufala”, un “fake”, che mai più deve trovare una ribalta. All’indomani del “” fatto a un” dal medico negazionista di Ardea Mariano Amici nel corso della trasmissione di La7 Non è, il mondo scientifico si ribella e chiede di smetterla con trovate che “gettano discredito sulla categoria” e aprono al rischio che “qualche sprovveduto” possa crederci. Lodi Bassetti, presente al “” alL’infettivologo Matteo Bassetti, a sua volta ospite della trasmissione, ha parlato della vicenda come del “punto più basso a livello scientifico e televisivo da quando è iniziata la pandemia” e ha definito lo pseudo test “una follia, una fake news che promossa da un medico butta discredito sulla categoria”. “Io mi dissocio ...

