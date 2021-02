Inter-Juventus domani in tv in chiaro? Orario, canale e come vederla in diretta streaming (Di lunedì 1 febbraio 2021) L’Inter affronterà la Juventus nella sfida valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia 2020/2021. I nerazzurri arrivano all’appuntamento dopo aver superato la Fiorentina agli ottavi di finale e il Milan ai quarti grazie alla punizione di Eriksen in pieno recupero. Cammino molto più agevole quello della Vecchia Signora, prima costretti ai supplementari dal Genoa e in seguito sul velluto contro la Spal. L’incontro, in programma oggi martedì 2 febbraio alle ore 20:45, sarà trasmesso in diretta esclusiva da Rai Uno e sarà visibile anche in streaming sulla piattaforma Rai Play. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e highlights al termine. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 1 febbraio 2021) L’affronterà lanella sfida valevole per l’andata delle semifinali di Coppa Italia 2020/2021. I nerazzurri arrivano all’appuntamento dopo aver superato la Fiorentina agli ottavi di finale e il Milan ai quarti grazie alla punizione di Eriksen in pieno recupero. Cammino molto più agevole quello della Vecchia Signora, prima costretti ai supplementari dal Genoa e in seguito sul velluto contro la Spal. L’incontro, in programma oggi martedì 2 febbraio alle ore 20:45, sarà trasmesso inesclusiva da Rai Uno e sarà visibile anche insulla piattaforma Rai Play. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, pagelle e highlights al termine. SportFace.

